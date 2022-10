باشاآغا يشيد بمساعي المصرف المركزي لتعديل سعر الصرف

ليبيا – تدارس رئيس حكومة الاستقرار فتحي باشاآغا مع محافظ المصرف المركزي علي الحبري ورئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد السلام الحاسي مستجدات الاقتصاد.

بيان صحفي صدر عن حكومة الاستقرار تابعته صحيفة المرصد أوضح أن الـ3 ناقشوا في لقاء جمعهم في مقر المصرف في مدينة بنغازي تأثير الركود الاقتصادي على الاقتصاد في ظل الظروف التي تمر بها البلاد فيما أطلع باشاآغا الحبري والحاسي على خطة حكومته التنشيطية لتوفير الخدمات للمواطن وسبل تمويلها.

وبحسب البيان أشاد باشاآغا باجتماع مجلس إدارة المصرف الهادف لوضع إستراتيجية علمية شاملة لتعديل سعر الصرف لتخفيف المعاناة عن المواطنيين مشددا على أهمية دور الهيئة في مراقبة الأعمال التي تقوم بها حكومة الاستقرار في مختلف المدن.

