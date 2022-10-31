17 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا خلال أسبوع

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد خلال الفترة من 24 إلى 30 أكتوبر الجاري.

وأجريت تحاليل لـ 329 عينة خلال الفترة نفسها، ظهرت سلبية 312 منها، حسب التحديث الأسبوعي المنشور على صفحة المركز، اليوم الإثنين.

وأشار المركز إلى أن حالات التعافي بلغت 16 حالة، بينما سجلت نسبة الحالات الموجبة 5.1%.

وبذلك، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس منذ ظهوره في ليبيا مارس 2020، إلى 507 آلاف و51 حالة، بينها 43 نشطة، و500 ألف و571 شفاء، و6437 وفاة.