كاثمريني تكشف فحوى اتصال هاتفي حول ليبيا جمع ميتسوتاكيس بوزير الخارجية الأمريكي

ليبيا – كشف تقرير إخباري عن فحوى اتصال هاتفي جمع مؤخرا رئيس وزراء اليونان “كيرياكوس ميتسوتاكيس” بوزير الخارجية الأميركي “أنتوني بلينكين”.

التقرير الذي نشرته صحيفة “كاثمريني” اليونانية الناطقة بالإنجليزية وتابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد أن “ميتسوتاكيس” حث “بلينكين” هلال المكالمة التي جمعتهما قبل أسبوع على الضغط على حكومة الدبيبة للجلوس إلى طاولة المفاوضات ومناقشة ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا واليونان.

وأضاف التقرير إن المطلوب مناقشته أيضا الاختصاصات الحصرية لكل بلد والمناطق الاقتصادية فيما شدد “ميتسوتاكيس” على اعتبار اليونان أية إجراءات ناشئة عن مذكرة تفاهم تركيا مع حكومة الدبيبة الموقعة مؤخرًا مثل التنقيب عن الهيدروكربونات غير قانونية وأن اثينا سترد وفقًا لذلك.

وبحسب التقرير نبه “ميتسوتاكيس” لأهمية استئناف هذا الحوار الليبي اليوناني المتوقف منذ العام 2010 مع تذكير ليبيا بأنه يتعين عليها التحدث مع اليونان بصفتها دولة مجاورة لأن هذا من شأنه أن يساعد في الاستقرار والأمن الإقليميين في وقت لا تحقق فيه هذه المذكرة ذلك.

ترجمة المرصد – خاص

