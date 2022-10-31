الباروني: برلين 3 سيحدد مبادئ اختيار الحكومة الجديدة بليبيا

الوطن| رصد

أشاد المحلل السياسي، سلطان الباروني، بدعوة مجلس الأمن الدولي لاختيار حكومة جديدة موحدة تقود البلاد للانتخابات، معتبرا أنها أمر إيجابي يفض النزاع السياسي في البلاد.

وقال الباروني، في تصريح رصده موقع “الوطن”، إن المعطيات تقول إن مؤتمر برلين 3 المزمع عقده بشأن ليبيا قد يكون هو المحدد لمبادئ اختيار الحكومة الجديدة، والأقرب أنه ستستند إلى اتفاق بين مجلسي النواب والدولة.

وتساءل الباروني: “كيف سيتم اختيار رئيس الحكومة وأعضائها، وهل سيقبل من يتولون السلطة حاليا تسليمها زمام الأمور فور تشكيلها؟”.

وأكد الباروني أنه لنجاح مهمة الحكومة أن تكون ذات مهلة محددة من 6 أشهر حتى عام فقط، وإنهاء ولايتها إذا لم تلتزم بإعداد خارطة طريق تصل بنا إلى الانتخابات، داعيا إلى تسريع فتح باب الترشيحات لسرعة إنجاز الطعون وإعداد القوائم النهائية لضمان وعدم إجهاض الانتخابات من جديد.