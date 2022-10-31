وزير إيطالي: سنصدر الكهرباء والغاز إلى كل أوروبا من خلال ليبيا والجزائر وأذربيجان

أكد وزير التنمية الاقتصادية في الحكومة الإيطالية الجديدة، أدولفو أورسو، أن استقلال الطاقة في أوروبا يمر عبر إيطاليا.

وقال أورسو، في مقابلة مع صحيفة «ليبرو كووتيديانو» الإيطالية: “يمكن لإيطاليا أن تخرج أقوى من هذه الأزمة لأن الغاز يأتي الآن من الجنوب والشرق ولدينا خطوط أنابيب الغاز”.

وأضاف “تقتل أزمة الطاقة أعمالنا. يبدأ ذلك من جديد على المدى القصير مع سقف سعر الغاز وفصل الغاز والكهرباء وبعض الدعم المادي للشركات الاستراتيجية”.

وتابع “في المنظور القريب، مع زيادة إنتاج الطاقة هنا في إيطاليا، وطاقة الرياح والطاقة الشمسية وغيرها من مصادر الطاقة، يمكن لإيطاليا أن تخرج أقوى من هذه الأزمة، لأن الغاز يأتي الآن من الجنوب والشرق ولدينا خطوط أنابيب غاز طبيعي. سنقوم بتوريد الكهرباء والغاز والهيدروجين الأخضر إلى كل أوروبا من خلال الجزائر وليبيا وأذربيجان التي نرتبط بها”.