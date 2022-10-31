مؤسسة النفط الليبية: إيني تستثمر 8 مليار دولار بحقول الغاز

قال فرحات بن قدارة، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، في تصريحات حصرية لاقتصاد سكاي نيوز عربية، إن بلاده توصلت إلى اتفاق مع شركتي “إيني” و”بي.بي” للبدء بالحفر وإنتاج الغاز من حقل بالبحر المتوسط، موضحًا أن حقل الغاز يشبه حقل ظهر المصري، لكن باحتياطات أكبر.

وأضاف بن قدارة في مقابلة على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول “أديبك 2022″، الاثنين، أن شركة إيني الإيطالية ستضخ استثمارات بقيمة 8 مليارات دولار لتطوير حقل الغاز الطبيعي في غرب ليبيا.

وأوضح أن حجم الاحتياطيات المتواجدة بالحقل سيتم الإعلان عنها بعد البدء بعمليات الإنتاج، ولكن احتياطيات بلاده المؤكدة من الغاز بشكل عام تتجاوز 80 تريليون قدم مكعبة.

ومن المقرر الإعلان عن جدول زمني من جانب الشركتين بهدف تحديد موعد الإنتاج وحجم الكميات المتواجدة بالحقل الجديد.

وتوقع بن قدارة أن تحقق بلاده إيرادات نفطية تتراوح بين 35 و37 مليار دولار بنهاية العام الحالي، وهي الأعلى منذ 2013.

ويبلغ إنتاج ليبيا من النفط في المتوسط 1.2 مليون برميل يوميًا من النفط الخام.

وأكد بن قدارة أن ليبيا بحاجة لاستثمارات بقيمة 4 مليارات دولار سنويًا للحفاظ على حجم الإنتاج النفطي لديها، بهدف تحديث البنية التحتية وتطوير الخدمات في الحقول النفطية.

وتعمل البلاد على خطة لزيادة الإنتاج إلى 2 مليون برميل، إلا أن حجم الاستثمارات اللازمة للوصول إلى المستهدف لم يتحدد بشكل دقيق، ولكنه سيتراوح من 4 إلى 5 مليار دولار سنويًا، بحسب تصريحات بن قدارة.

وعن التمويل، أوضح بن قدارة أن جزءا من الخطة سيتم تمويله من الحكومة بشكل مباشر وبدعم من المركزي الليبي، وجزء سيتم تمويله عن طريق الاستثمارات بالبنية التحيتة، وجزء آخر من الشركاء الأجانب.