الدبيبة يدعو البرهان لزيارة طرابلس

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، الإثنين، دعوة إلى كل من رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، ورئيس الحكومة السودانية لزيارة العاصمة طرابلس.

جاء ذلك في كلمة خلال افتتاح أعمال منتدى اقتصادي تحت شعار «المنطقة الحرة لتجارة العبور»، تنظمه الغرفة الاقتصادية الليبية السودانية المشتركة بالعاصمة طرابلس.

كما أعلن الدبيبة، اليوم الإثنين، فتح المنافذ البرية بين ليبيا والسودان. وأشار إلى عزم حكومة الوحدة الوطنية على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دول الجوار، وفي مقدمتها السودان.