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المنفي يغادر إلى الجزائر لحضور القمة العربية

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

أفادت مصادر أعلامية أن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ترأس وفدا متجها إلى العاصمة الجزائر، صباح اليوم الإثنين، للمشاركة في أعمال القمة العربية، التي تنعقد الثلاثاء والأربعاء، بحضور رؤساء وزعماء وملوك الدول العربية.

واتفق وزراء الخارجية العرب بالجزائر، خلال ختام اجتماعهم أمس الأحد، على ضرورة الذهاب إلى انتخابات عاجلة في ليبيا وإنهاء المراحل الانتقالية.

وصرح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، بأن هناك مشروع قرار بشأن الملف الليبي كغيره من الملفات السياسية المتعلقة بالأزمات في الدول العربية، منبها إلى وجود توافق حوله من طرف وزراء الخارجية العرب.

الوسوم

#الجزائر #محمد المنفي القمة العربية المجلس الرئاسي

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الوطن الليبية

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