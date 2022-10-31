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الأرصاد: الطقس معتدل نهارًا يميل للانخفاض ليلًا ودرجة الحرارة القصوى 27مْ

تم النشر منذُ 35 ثانية
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مصدر الخبر / منصة السبق الإعلامية
مصدر الخبر / منصة السبق الإعلامية

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اعتدال فى درجات الحرارة أثناء النهار و تميل للانخفاض ليلًا والصباح الباكر.

وأوضح المركز في بيان عن الوضع الجوي السائد والمتوقع بداية من هذا اليوم الاتنين وخلال اليومين القادمين، أن درجات الحرارة القصوى تسجل أثناء النهار مابين (22-27)مْ، ولاتتجاوز (19 )مْ على مناطق الجبل الاخضر،مع ظهور شبورة مائية أثناء الليل وصباح يوم الغد على بعض المناطق الساحلية والدواخل.

وأشار المركز إلى تكاثرالسحب على مناطق الخليج واقصى الساحل الشرقى يتخللها سقوط امطار متفرقة من حين الى اخر.

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منصة السبق الإعلامية

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