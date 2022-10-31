الجديد: معاناة الناس مستمرة بسبب خلاف شخصي بين «الحبري» و«الكبير»  

قال مختار الجديد، أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة، إن الوضع الاقتصادي للبلاد جيد وتخفيض سعر الصرف ممكن وهذا ما اكدته اللجنة الفنية بالمصرف المركزي وما أكده مجلس إدارة المصرف المركزي بقراره تخفيض سعر الصرف وأكده المحافظ نفسه على لسان نائب المحافظ الذي أشار إلى أن الصديق الكبير غير معترض على تخفيض سعر الصرف.

أضاف على فيسبوك: “لماذا اذا تستمر معاناة الناس بسبب خلاف شخصي بين الصديق الكبير وعلي الحبري يدفع ثمنه المواطن يوميا من رغيف خبزه، أوقفوا هذا العبث فلن نبقى رهينة لامزجتكم الشخصية ولا مبرر لاستمرار هذه المعاناة مادام تخفيض سعر الصرف ممكنا” وفق قوله.