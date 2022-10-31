بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاثنين 31 اكتوبر 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين 31 اكتوبر 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تكون الاجواء مستقرة على اغلب مناطق البلاد ، وتتكاثر السحب من حين لأخر على بعض مناطق الشمال الشرقى يتخللها سقوط أمطار متفرقة.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر ، مع احتمال ظهور شبورة مائية أثناء فترة الليل والصباح الباكر على بعض مناطق الدواخل.

الرياح: شمالية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (21- 26)مْ.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: تتكاثر السحب من حين لأخر خاصة على مناطق الخليج وأقصى الساحل الشرقى يتخللها سقوط أمطار متفرقة و يصحبها بعض الخلايا الرعدية هذا اليوم

الرياح شمالية غربية إلى شمالية سرعتها بين الخفيفة و المعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (19-25)مْ.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا على بعض المناطق.

الرياح: شمالية شرقية الى متغيرة الاتجاه سرعتها خفيفة الى معتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (24-27) مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة و المعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25-27)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(18:18)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:23).