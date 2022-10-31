الحبري: نحتاج الاستفادة من تجربة العراق في إدارة المصارف

شاركت وحدة الاستقرار المالي بمصرف ليبيا المركزي بمدينة البيضاء عبر خدمة (zoom) مع قسم الاستقرار النقدي والمالي بالبنك المركزي العراقي في ورشــة تدريبيــة حول تجربة البنك المركزي العراقي في اعداد مؤشرات الاستقـرار المــالــي والانذار المبكر علي مدي أربعة أيام متتالية .

وقد افتتح نائب محافظ البنك المركزي العراقي الدكتور عمار حمد خلف بمداخلة في اول يوم الورشة رحب بها بمصرف ليبيا المركزي وتحدث عن طبيعة الاقتصاد العراقي ودور البنك المركزي العراقي في المحافظة علي الاستقرار النقدي والمالي وأكد علي أهمية التعاون المشترك في تبادل الخبرات بين المصرفيين المركزيين .

وتطرقت ورشة العمل علي اهم المواضيع كـ التـغيرات المناخية وأثرها على الاستقرار المالــي في العـراق، مؤشرات الســــلامة المالية للقطـــاع المصـــرفي، مديونية القطاع العائلي ،تطور القطاع المالي ،المؤشر التجميعــي للاستقــرار المالــــي ،البنية التحتية المالية ،تحـــــليـل مؤشـرات استقرار قيـمـــة العمــلة ،تحـــــليـل مؤشـرات إداء المـصـارف ،وتحـــــليـل مؤشـرات الاقتصاد الـكــلــي ،الشمول المالي ،اختبارات الأوضاع الضاغطة .

وفي مداخلة محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري عبر خدمة (zoom) في نهاية ورشة العمل متحدثاً عن طبيعة الاقتصاد الليبي والعراقي والعوامل المشتركة واهمية مثل هذه الورش لتعزيز وتبادل الخبرات والاستفادة من التجربة العراقية وقد اكد المحافظ المكلف علي أهمية الاستمرار بمثل هذه النشاطات العلمية وفتح مجالات التعاون والزيارات المتبادلة بين الطرفيين.