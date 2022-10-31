الدبيبة يؤكد ضرورة تطوير التعاون الاقتصادي بين ليبيا والسودان

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ضرورة تطوير التعاون الاقتصادي بين ليبيا والسودان، وعقد المنتديات التي تسهم في دفع عجلة الاقتصاد وتنشيط تجارة العبور.

جاء ذلك خلال مشاركة الدبيبة في أعمال الجلسة الأولى لاجتماع الغرفة الاقتصادية السودانية الليبية المنعقد في العاصمة طرابلس، تحت رعاية الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبية، بحضور وكلاء بوزارات الاقتصاد والتجارة والخارجية والتعاون الدولي والعمل والتأهيل، وعدد من السفراء، ومشاركة رجال أعمال ليبيين وسودانيين.

وشدد الدبيبة على أهمية عقد اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة، لتفعيل عدد من الإجراءات التي ستساهم في دعم المناطق الحرة وتجارة العبور.

وأكد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، في كلمته خلال الاجتماع ضرورة عقد مثل هذه اللقاءات مع الدول الشقيقة والصديقة، خاصة دولة السودان، مثمّنا دور الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، في عقد هذه المنتديات التي تساعد في دعم رجال الأعمال والقطاع الخاص بشكل عام.