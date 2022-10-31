كشف ملابسات جريمة قتل وقعت منذ 3 أعوام

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة القبض على ثلاثة أشخاص متهمين في جريمة قتل وقعت منذ ثلاثة أعوام.

ا لمتهمون الـ3 في جريمة القتل

وقالت الداخلية، في بيان اليوم الإثنين، إن أعضاء قسم البحث الجنائي السهل الغربي تمكنوا من ضبط المدعو (ح.س. ق) و المدعو (و.ح.ع) والمدعو (أ.ب.ع) المتهمين في قضية قتل المواطن (ر.م.أ) العام 2018.

– ضبط 13 مصريا أثناء تهريبهم داخل صناديق شاحنة في مصراتة

– ضبط مطلوبين في جريمة قتل بورشفانة

– ضبط متهم بجناية قتل بعد 10 ساعات من وقوع الجريمة في طبرق

وبالتحقيق معهم اعترفوا بما نُسب إليهم وجرى إحضار السلاح المستخدم في الجريمة، واتُخذت الإجراءات القانونية كافة حيالهم وأُحيلوا إلى جهات الاختصاص، حسب الوزارة.