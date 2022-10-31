الحاجي: حبس «سيالة» عدالة ربانية لأنه و«شلقم» يدعمان الطاغية القذافي

أثنى جمال الحاجي، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، على قرار النائب العام بحبس محمد الطاهر سيالة وزير خارجية حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، وقال إنه كان ومعه عبد الرحمن شلقم وزير الخارجية الأسبق، يلمعون الطاغية القذافي، ويدعمون الباطل، وفق قوله.

أضاف على فيسبوك: “أقول لمن لا يعلم.. عندما كنا ننادي بحرية التعبير ودولة الدستور والقانون كان يُرمى بنا في المعتقلات بتهم ملفقة بينما كان سيالة “وشلقم” يلمعون الطاغية بل بالكذب يقول شلقم لا يوجد سجين سياسي في ليبيا بكل صحة وجه رداً على الحملات من أجل الافراج عنا.. كنتم تدعمون الباطل والطاغية وتدافعون عنه”.

وتابع قائلاً: “أرى في سجنك تحقيق للعدالة الربانية وأذكركم بأننا لا ولن نسامحكم..! تحية لرجال النيابة.. وبانتظار البقية وعلى رأسهم السراج وبطانته الفاسدة..! ما أعلن عنه السيد المدعي العام العسكري المستشار “فتحي سعد” عن جرائم السراج تزكم الانوف، وومن هنا ندعوا السادة الأفاضل بمكتب السيد المدعي العام العسكري “برجاء” فتح هذا الملف لأربع قضايا رئيسية على الاقل معلومة.. فكيف بتورطه في كل هذه الجرائم ويصول ويجول حر طليق.. مثول السراج أمام العدالة سيكون رسالة رادعة لكل مسئول من المسئولين والوزراء الفاسدين متصدري المشهد ووقوف الخسارة مكسب” على حد تعبيره.