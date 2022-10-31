القبض على متهمين في جريمة قتل وقعت منذ 3 أعوام

تمكن أعضاء قسم البحث الجنائي السهل الغربي، من القبض على ثلاثة أشخاص متهمين في جريمة قتل وقعت منذ العام 2018، وفق ما أعلنت عنه وزارة الداخلية.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الإثنين، إن أعضاء قسم البحث الجنائي السهل الغربي تمكنوا من ضبط المدعو (ح.س. ق) و المدعو (و.ح.ع) والمدعو (أ.ب.ع) المتهمين في قضية قتل المواطن (ر.م.أ) العام 2018.

وبالتحقيق معهم اعترفوا بما نُسب إليهم وجرى إحضار السلاح المستخدم في الجريمة، واتُخذت الإجراءات القانونية كافة حيالهم وأُحيلوا إلى جهات الاختصاص، حسب الوزارة.