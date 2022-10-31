مديرية أمن مصراتة: شخصان ألقيا قنبلة يدوية على محطة توزيع الكهرباء

قالت مديرية أمن مصراتة، إن مركز شرطة مصراتة تلقى بلاغاً يفيد بقيام أشخاص مجهولين قاموا بإلقاء قنبلة يدوية “رمانة” بإحدى المحطات لتوزيع الكهرباء الواقعة بمنطقة الشواهدة بجوار كلية التمريض بمدينة مصراتة مما تسبب لاشتعال النار بالمحطة .

أضافت في بيان: “على الفور قامت دوريات مركز شرطة مصراتة بالتعاون مع دوريات قسم شرطة النجدة بالبحث والتحري وجمع المعلومات عن الجناة .، وبعد البحث والتحري وجمع المعلومات تمكن اعضاء مركز شرطة مصراتة بالتعاون مع قسم شرطة النجدة من التعرف على الجناة وهم مقيمين في مصراتة، وتم ضبطهم ومن خلال الاستدلال معهم اعترفوا بجميع التهم المنسوبة اليهم، و تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية و إحالتهم لجهات الاختصاص .