المنقوش لـ واس: اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري توافق على ضرورة الذهاب إلى انتخابات مباشرة

ليبيا – أكدت وزيرة خارجية تصريف الأعمال نجلاء المنقوش أن اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة توافق على ضرورة الذهاب إلى انتخابات مباشرة للشعب الليبي وإنهاء الفترة الانتقالية.

المنقوش وفي تصريحات خاصة لوكالة “واس” أوضحت أن الاجتماعات ألقت الضوء على الشأن الليبي، مؤكدة ضرورة أن تصل ليبيا إلى بر الأمان قريبًا، وأن تجد توافقات سياسية مباشرة من شأنها أن تنقذ البلاد من الفوضى السياسية.

وأضافت أن الاجتماعات ناقشت أيضًا الأوضاع في المنطقة العربية بصفة عامة، من بينها سوريا وجيبوتي والصومال والقضية الفلسطينية.

