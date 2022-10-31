“احتياطيات هائلة من الغاز”..بن قدارة يكشف عن استثمارات جديدة في المتوسط

الوطن|رصد

كشف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة عن اتفاق بين مؤسسة النفط وشركتي “إيني” الإيطالية “وبي بي” البريطانية للبدء بالحفر وإنتاج الغاز من المنطقة “سي” في المتوسط.

وحول حجم الاحتياطات المتواجدة بالحقل الذي تسعى الشركة بالبدء به أكد بن قدارة في تصريحات صحفية أن الحقل يشبه حقل “ظهر” المصري، لكن باحتياطات غاز أكبر وسيتم الإعلان عنها بعد البدء بعمليات الإنتاج.

وفي حديث رئيس المؤسسة فرحات بن قدارة قال إن الشركة الإيطالية ستستثمر بقيمة ثمانية مليارات دولار لتطوير حقول الغاز في البحر غرب ليبيا، مشيرا إلى أن احتياطات ليبيا المؤكدة من الغاز تبلغ أكثر من 80 تريليون قدم مكعب.

وأضاف بن قدارة خلال تصريحاته أن الإيرادات النفطية المتوقعة تتراوح بين 35 و37 مليار دولار بنهاية العام الحالي والوصول إلى مليون ومئتي ألف برميل من النفط يوميا بالإضافة إلى سعي المؤسسة بالوصول إلى 2 مليون برميل يوميا خلال الخمس سنوات القادمة.