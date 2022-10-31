مصدر يوضح حقيقة الصورة المنتشرة لسيف الإسلام

أكد مصدر مُقرب من المترشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي، إن صورة سيف الإسلام التي انتشرت ليلة أمس الأحد قديمة.

وأوضح المصدر في تصريحات صحفية، أن الصورة تم التقاطها لسيف الإسلام عند ذهابه لمدينة سبها في شهر نوفمبر 2021م، لتقديم أوراق ترشحه لمنصب رئيس البلاد.

وأشار المصدر إلى أنه سبق وأن تم تسريب صور لسيف الإسلام من نفس الحدث، إحداها كانت صورة تقدمه للفحص الطبي بمقر مفوضية الانتخابات في سبها.

وتابع: “نعلم مدى شغف إخوة سيف الاسلام من الليبيين لرؤية صورة أو سماع كلمة له، ولكن وجب التنبيه على عدم حداثة الصورة، حتى لا تُستغل لأي أغراض غير سليمة”.

وكشف المصدر أن سيف الإسلام بصحة جيدة وعلى تواصل بجميع القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة على الأرض في سبيل إيجاد حل للأزمة والانسداد السياسي الراهن.