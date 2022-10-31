وليد اللافي: موقف الجزائر منسجم مع إرادة الشعب الليبي

رأى وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة المؤقتة وليد اللافي، أن مخرجات القمة العربية، ستكون إيجابية وقريبة من رؤية الشعب الليبي، في أولوية الحل من خلال الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية، على حد قوله.

وقال اللافي، في تصريحات تلفزيونية، خلال مشاركته في القمة العربية بالجزائر: “موقف الجزائر منسجم مع إرادة الشعب الليبي، الراغب في الذهاب مباشرة للانتخابات، وهذا محل تقدير بالنسبة لنا”، وفقا لتعبيره.

وأضاف “نحن على تواصل بشكل مباشر مع الرئاسة الجزائرية، وكافة أوجه التعاون بيننا تسير بشكل إيجابي، فالدعم الذي تلقيناه من الجزائر، كفيل بمساعدة الليبيين في الخروج من الأزمة”، بحسب حديثه.