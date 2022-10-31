بن قدارة: إيرادات النفط الليبي ستتراوح بين 35 و37 مليار دولار بنهاية 2022

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة إن إيرادت النفط الليبي ستتراوح بين 35 إلى 37 مليار دولار بنهاية العام الجاري (2022).

وأضاف بن قدارة في مقابلة مع قناة «سكاي نيوز عربية» على هامش مؤتمر «أديبك 2022» في أبوظبي، إن ليبيا تحتاج 4 مليار دولار استثمارات سنويًا للمحافظة على إنتاج مليونين و200 ألف برميل.

وأكد عمل مؤسسة النفط على خطة زيادة الإنتاج إلى 2 مليون برميل في مدة من ثلاث إلى خمس سنوات، متابعا: وهذه فرصة لصيانة وتحديث البنية التحديثة سواء كانت أنابيب نقل عاز أو نفط أو خزانات بالإضافة إلى تطوير الحقول».

وأشار إلى أن احتياطيات الليبية المؤكدة تقدر بـ 80 تريليون قدم مكعب غاز، منبها إلى أن خطة الاستثمار في ليبيا ستجري بطرق مختلفة، «فلدينا دعم رئيسي من الدولة الليبية عن طريق البنك المركزي وجزء سيمول من الشركاء الأجانب وفق اتفاقات شراكة معنا».