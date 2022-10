عبد الجليل يستمع إلى الصعوبات التي تواجه المركز الوطني للأورام

ليبيا – عقد وزير الصحة في الحكومة المكلفة من البرلمان عثمان عبدالجليل الأحد اجتماعًا مع إدارة المركز الوطني للأورام، بحضور عدد من الأطباء المختصين في طب وجراحة الأورام.

عبد الجليل استمع بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة إلى الصعوبات التي تواجه المركز والعناصر الطبية في تقديم خدمات التشخيص والعلاج.

وبحث الوزير مع إدارة المركز تخصيص وتجهيز مبنى لتقديم خدمات التشخيص وعيادة اليوم الواحد وأقسام العناية والجراحة والمعامل بحيث يكون قادرا على استيعاب المرضى وضمان مستوى علاجي عالي الكفاءة.

كما تطرق عبد الجليل إلى ضم الأطباء والعناصر الطبية المساعدة المختصة في مجال علاج الأورام إلى المركز الوطني للأورام حرصًا منه على دعم المركز ليقدم أعلى مستويات الخدمة.

