العقوري يدعو النائب العام بمواصلة التحقيق بتجاوزات الخارجية المنتهية

الوطن|رصد

هاجم رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري وزرارة الخارجية بالحكومة المنتهية معربا عن أسفه للمستوى الإداري والمالي المتردي الذي وصلت إليه ما نعكس سلبا على أدائها على صعيد اختصاصاتها ، وتراكم الالتزامات المالية عليها.

وأشار العقوري خلال تصريحات صحفية إلى أن تقرير ديوان المحاسبة يتطابق مع الملاحظات التي سجلتها اللجنة الخارجية بالمجلس حول أداء الوزارة والتجاوزات الكبيرة في البعثات الدبلوماسية.

وقال القوري إن حجم تلك التجاوزات يبين حجم سوء إدارة الموارد المالية ، والتوسع في الإنفاق ، وغياب الشفافية حول المصروفات بما في ذلك ايضاً السفارات والبعثات الدبلوماسية ، والتجاوز في التعيينات بدون معايير ، وضعف الإدارة بصفة عامة.

وحول سبب انعدام الرقابة البرلمانية على أعمال الوزارة أكد رئيس لجنة الشؤون الخرجية بالبرلمان أن سبب ذلك يعود إلى رفض المنتهية للتعاون مع مجلس النواب، وهو ما يعتبر أيضا انتهاكاً لقواعد الديمقراطية ، معرباً عن بالغ استيائه من الممارسة الشائعة لسوء استخدام السلطة مما نتج عنها تعطل برامج للتعاون الدولي كانت ستعود بالفائدة على ليبيا في مختلف المجالات.

وطالب العقوري الأجهزة الرقابية والمتمثلة بهيئة مكافحة الفساد والنائب العام بمواصلة قيامهم بواجبهم واستكمال جميع التحقيقات في التجاوزات التي ارتكبتها وزارة الخارجية لمحاسبة المسؤولين عن الإضرار بالصالح العام والدبلوماسية الليبية.