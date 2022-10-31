بن قدارة يتوقع توقيع استثمار مع “إيني” بـ 8 مليارات دولار

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توقع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، اليوم الأثنين، توقيع استثمار مع شركة “إيني” بقيمة 8 مليارات دولار.

وقال بن قدارة :”نتوقع أن يتم الإعلان قبل نهاية العام الحالي عن توقيع استثمار مع شركة إيني بقيمة 8 مليارات دولار”.

وأشار رئيس المؤسسة الوطنية للنفط إلى أن هذا الاستثمار لتطوير حقول الغاز في غرب ليبيا.

وناقش في سبتمبر الماضي رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، رفقة رئيس شركة مليتة للنفط والغاز، مع المدير العام للعمليات بشركة إيني الإيطالية، ومدير شركة إيني شمال أفريقيا، المشاريع المُشتركة بين الطرفين.

وتمحور الاجتماع الذي عُقد بمقر المؤسسة، حول آليات سداد ديون المتعاقدين مـع شـركـة مليتة، بالإضافة إلى بحث إمكانية إطلاق مشاريع مستقبلية مشتركة تهدفُ إلى تطوير قطاع النفط والغاز الليبي.