وزير خارجية اليونان: هدفنا الإستراتيجي مع مصر هو استقرار ليبيا وشرق المتوسط

قال وزير الخارجية اليوناني”نيكوس ديندياس” الاثنين: “نحن على اتفاق كامل مع مصر ومع العديد من البلدان الأخرى، هدفنا الإستراتيجي المشترك هو ليبيا مستقرة ومزدهرة وسلمية من أجل الإسهام في توطيد الاستقرار في شرق البحر الأبيض المتوسط وعدم تأجيج التوتر داخل ليبيا”.

وأوضح الوزير اليوناني في تصريح لصحيفة “ريل نيوز” أن إبرام المزيد من الصفقات يؤجج الوضع لا سيما تلك المذكرة الموقعة بين تركيا وليبيا خاصة أنها جاءت نتاج “ابتزاز” تركي لحكومة فقد شرعيتها حسب وصفه، لافتا إلى أنهم بالتنسيق المباشر مع مصر استنكروا هذه المذكرة.

وفي رده على سؤال الصحيفة هل يمكن لاتفاق اليونان مع مصر أن يتجاوز الاتفاق التركي الليبي؟ أجاب وزير خارجية اليونان “اتفاقية ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر وبلادنا تضمن الحقوق السيادية للبلدين والأهم من ذلك أنها تمتثل لإملاءات القانون الدولي وخاصة لقانون البحار الدولي ولا ينطبق ذلك على المذكرة التركية الليبية”.