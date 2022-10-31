صوان في مقابلة خاصة مع قناة الوسط «WTV»: الشراكة مع تيار «الكرامة» حتمية.. ودار الإفتاء تحولت لحزب سياسي

حل رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان، ضيفًا على قناة «الوسط WTV» عبر برنامج «مقابلة خاصة»، الذي يذاع مساء غد الثلاثاء.

وقال صوان، في المقابلة التي ستذاع في الحادية عشرة مساءً، إن حزبه يرى إن «الشراكة مع تيار الكرامة بقيادة المشير خليفة حفتر، حتمية للخروج من متلازمة الصراع، ومقاربة مشروع بناء الدولة، طالما أن هذا لا يلغي المحاسبة على الانتهاكات وحقوق الناس».

تجربة حزب العدالة والبناء

ويرى صوان أن تجربة حزب العدالة والبناء «غير فاشلة»، مضيفًا أن الحزب الديمقراطي يحاول الاستفادة من تجربة حزب العدالة والبناء «الذي وُلد في ظروف خاصة، وأدى دوره في المرحلة السابقة في ليبيا».

ونوه بأنه بدأ مراجعة موقفه من حزب «العدالة والبناء» منذ العام 2017، نافيًا أن يكون قد خسر سباق الرئاسة في الحزب، لعدم مشاركته في الانتخابات التي قادت لفوز عماد البناني بمنصب رئيس الحزب.

الموقف من دار الإفتاء والصادق الغرياني

كما اعتبر صوان أن دار الإفتاء «تحولت لحزب سياسي صغير»، مضيفًا أن «الشيخ الصادق (الغرياني) أصبحت له مواقف سياسية، وذلك ربما بسبب حسن النية وقلة المعرفة السياسية».

– سياسيون يشيدون بقرار مجلس الأمن: يؤكد الحاجة لحكومة موحدة.. ويثبت خطأ مذكرة التفاهم مع تركيا

– صوان يرحب باتفاق عقيلة والمشري بشأن المناصب السيادية

– الحزب المدني الديمقراطي يطلق مشروع «استعادة الدولة»

وعند سؤاله عن سبب اختلاف مواقفه وتناقضه من الاتفاقات مع تركيا، إذ إنه رفض مذكرة التفاهم الأخيرة بين حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وموافقته على الاتفاقية الأمنية والعسكرية الموقعة من حكومة الوفاق الوطني السابقة برئاسة فائز السراج، وكونه أحد عرابيها، قال: «الاتفاقية الجديدة مجهولة، وغامضة، بعكس الاتفاقات السابقة المحددة جغرافيًا وزمنيًا بشكل دقيق».

وفي المقابلة التي أجراها معه فرج الفرجاني، وصف صوان، رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا بأنه «الأقدر على إدارة أي حكومة جديدة، باعتباره شخصية تملك ثلاثة أرباع القبول تقريبًا».

صوان يتوقع تعديل حكومة باشاغا

وتوقع وجود سيناريوهين للمرحلة المقبلة، هما تعديل حكومة باشاغا، أو اختيار حكومة ثالثة جديدة.

كما أبدى صوان ملاحظاته على المبعوث الأممي الجديد عبد الله باتيلي، منتقدًا إياه بسبب تقديمه إحاطة لمجلس الأمن الدولي بعد لقاء المسؤولين فقط، دون مناقشة وسماع وجهات نظر الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والنشطاء في ليبيا أيضًا.

المقابلة تبث مساء غد الثلاثاء، الساعة 23:00 بتوقيت ليبيا، ويعاد بثها يوم الأربعاء 13:15 ظهرًا.

صوان خلال المقابلة مع قناة «الوسط» (WTV). (بوابة الوسط)