نقيب معلمي طرابلس: تم توزيع جزء من الكتب المدرسية المُتبقية من العام الماضي

ليبيا – أكد رئيس نقابة معلمي طرابلس أشرف أبو راوي توزيع جزء من الكتب المدرسية المُتبقية من العام الماضي على طلبة مرحلة التعليم الأساسي.

أبو راوي وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية أشار إلى أن كتب المرحلة التعليم الثانوي وزعت على الطلبة، في انتظار وصول كتب مرحلة التعليم الأساسي وليس هناك توقيت محدد لوصولها، وفقًا لقوله.

ونوه إلى وجود إشكالية في وضع الأسئلة للدور الثاني لمرحلة التعليم الثانوي.

وأضاف أبو راوي: “تواصلنا مع وزارة التعليم بخصوص مرتبات مُعلمي العقود وأخبرتنا أنه بنبسبة كبيرة ستصرف مع أكتوبر الحالي”.

أبو راوي ختم بالقول: “منذ سنوات نتلقى الوعود وليس هناك شيء على أرض الواقع”.

