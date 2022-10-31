النائب العام يوضح أسباب حبس وزير خارجية السراج

أخبارليبيا24

أكد مكتب النائب العام إصدار أمر بحبس وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني السابقة محمد سيالة لإهدار قرابة 5 مليون دولار في غير الغرض المخصص له.

وأوضح مكتب النائب العام أن النيابة العامة تنجز جزءًا آخر من إجراءات التحقيق المتخذة حيال الأفعال المؤثمة التي ارتكبها بعض موظفي بعثة دولة ليبيا لدى جمهورية تركيا.

ترسيخاً لواجب مجابهة انحراف الموظف العام عن الضوابط المقررة في منظومة إدارة الأموال العمومية؛ وتعزيزاً لتدابير كفّ يد محدثي الاضطراب الإداري المتعلق بها؛

وذكرت أن آخر تلك الأعمال التحقُّق من مدى تآلف التعليمات الصادرة عن وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق الوطني؛ مع التشريعات الناظمة لأوجه صرف المال.

وأضاف مكتب النائب العام أن المحقق استظهر إساءة المفوض بأعمال الوزارة للإدارة بإصداره تعليمات غير مشروعة، انصاع لها بعض الموظفين في البعثة بشكل أخل بالنظام.

وأكد المكتب أن تلك التعليمات أفضت إلى صرف مليون وتسعمائة وخمسة وعشرين ألفاً وثلاثـمائة وخمسة وثـمانين دولاراً في غير الغرض المخصص له.

ولفت المكتب إلى أنه تسبب في إلحاق ضرر جسيم بخطة التحول والمال المعهود به إليه، وتحلّله من القواعد والضوابط المرعية في لائحة العقود الإدارية؛ بإجازته إسناد أعمال بقيمة مليونين وثـمانمائة وخمسين ألف دولار إلى إحدى أدوات التنفيذ.

وذكر أن هذا الفعل تم دون استحصال إذن الجهة المختصة؛ فأسهم بذلك في تحصُّل غيره على منافع مادية لا تجيزها تلك القواعد والضوابط.

وبين مكنب النائب العام أنه بفراغ المحقق من إجراء مواجهة المستجوَب بالواقعات والدلائل القائمة قبله وتسجيل دفاعه في شأنها ؛ أمر بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق .