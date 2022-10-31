بن قدارة: نعمل على خطة لرفع إنتاج النفط لمليوني برميل

أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، أن إنتاج ليبيا 1.2 مليون برميل للنفط، مشيرا إلى أننا نحتاج سنويا 4 مليارات دولار استثمارات للحفاظ على مستويات الإنتاج.

وقال بن قدارة في تصريح ضمن مؤتمر أبوظبي الدولي للبترول: “نعمل على خطة لرفع الإنتاج لمليوني برميل من 3 إلى 5 سنوات، فإيرادات النفط هذا العام تتراوح بين 35 و 37 مليار دولار، كما أن استثمارات شركة إيني لتطوير حقول الغاز في ليبيا تبلغ 8 مليارات دولار”.

وأضاف “احتياطيات ليبيا من الغاز تتجاوز 80 ترليون قدم مكعب وهذا رقم لا يستهان به، وقد تم الاتفاق مع إيني للبدء في عمليات الحفر وإنتاج الغاز بالبحر المتوسط، فحجم إنتاج الغاز اليوم في ليبيا 2.5 إلى 3 ترليونات قدم مكعب من الغاز، جزء كبير منه يستخدم محليا”.

وتابع “صادرات الغاز الليبي 400 مليون قدم مكعب عبر خط گرين‌ستريم، ولا بد من وجود بدائل رغم وجود فائض من الغاز ومن هذه البدائل مد الغاز لأوروبا عبر اليونان على سبيل المثال”.