بن قدارة: نحتاج استثمارات سنوية بقيمة 4 مليارات دولار لتحديث قطاع النفط

أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة إلى لحاجة سنويا لحوالي 4 مليارات دولار كاستثمارات لتحديث البنية التحتية لقطاع النفط بالإضافة إلى تطوير الخدمات في المواقع النفطية.

وبين بن قدارة في تصريحات على هامش فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول “أدبيك 2022“ أن المؤسسة تهدف إلى رفع الإنتاج إلى 2 مليون برميل يوميًا في مدة تترواح بين 3 إلى 5 سنوات.

وتوقع بن قدارة أن تبلغ إيرادات النفط لهذا العام ما بين 35 إلى 37 مليار دولار مؤكدا أن شركة إيني ستستثمر 8 مليارات دولار لتطوير حقول الغاز الطبيعي في غرب ليبيا