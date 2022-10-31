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بن قدارة: نحتاج استثمارات سنوية بقيمة 4 مليارات دولار لتحديث قطاع النفط

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة إلى لحاجة سنويا لحوالي 4 مليارات دولار كاستثمارات لتحديث البنية التحتية لقطاع النفط بالإضافة إلى تطوير الخدمات في المواقع النفطية.

وبين بن قدارة في تصريحات على هامش فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول “أدبيك 2022 أن المؤسسة تهدف إلى رفع الإنتاج إلى 2 مليون برميل يوميًا في مدة تترواح بين 3 إلى 5 سنوات.

وتوقع بن قدارة أن تبلغ إيرادات النفط لهذا العام ما بين 35 إلى 37 مليار دولار مؤكدا أن شركة إيني ستستثمر  8 مليارات دولار لتطوير حقول الغاز الطبيعي في غرب ليبيا

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بوابة افريقيا الاخبارية

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