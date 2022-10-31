حفتر يصل الجفرة ويلتقي أعيان ومشايخ هون وودان وسوكنة

وصل قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، عصر اليوم الإثنين، إلى منطقة الجفرة وسط البلاد وعقد لقاءً مع عدد من أعيان ومشايخ هون وودان وسوكنة، على ما أفادت وسائل إعلام محسوبة على القيادة العامة.

وقالت قناتا «المسار» و«ليبيا الحدث» إن المشير خليفة حفتر لقي لدى وصوله إلى بلدية الجفرة «ترحيبًا شعبيًا كبيرًا من أهالي وأعيان ومشايخ المنطقة». دون تفاصيل أخرى بشأن الزيارة.

– حفتر يتفقد مشاريع غرفة طوارئ وتنظيم بنغازي داخل المدينة

– حفتر: سبها خط الدفاع الأول عن الهوية الوطنية والأمن القومي

– حفتر: ما تعانيه مدن ليبيا والجنوب لم يعد يطاق ولا يمكن السكوت عليه

جولات حفتر

وتأتي زيارة حفتر إلى الجفرة بعد يوم من تفقده الأعمال التي تشرف على تنفيذها غرفة طوارئ وتنظيم مدينة بنغازي التي شكلها رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة، فتحي باشاغا.

كما تأتي بعد أسبوعين من زيارة حفتر مدينة سبها في 17 أكتوبر، التي شهد خلالها عرضًا عسكريًا لعدد من القوات والوحدات التابعة للقيادة العامة بالمنطقة الجنوبية، في إطار سلسلة الجولات التي أجراها إلى عدد من المناطق خلال الفترة الأخيرة.