مكتب عميد بلدية الزنتان: سبب مظاهرات المواطنين في المدينة يعود إلى تردي الخدمات والمطالبة بتحسينها

ليبيا – أرجع مدير مكتب عميد بلدية الزنتان محمد أبو العيد سبب مظاهرات المواطنين بالبلدية إلى تردي الخدمات، وللمطالبة بتحسينها، كالكهرباء التي تنقطع لساعات طويلة.

أبو العيد وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” لفت النظر إلى أن المجلس البلدي اجتمع مع المواطنين لحل مشاكل البلدية وإيجاد حل للمختنقات التي يمر بها المواطن.

وأكد أن البلدية ستتواصل مع رئيس حكومة تصريف الأعمال لتحسين الأوضاع، والإسراع بتشغيل محطة الكهرباء بالمدينة والانتهاء من صيانتها لتخفيف ساعات الانقطاع.

