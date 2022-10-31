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الدبيبة يبحث التنسيق بين البلديات في تحديد أولوية المشروعات

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الإثنين عمداء بلديات (سوسة، شحات، مدور الزيتون، عمر المختار، وردامة)، بحضور وزيري الحكم المحلي بدر الدين التومي، والمواصلات محمد الشهوبي، ورؤساء أجهزة تنفيذ مشروعات المواصلات، والإسكان والمرافق، وتنمية وتطوير المراكز الإدارية.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن الاجتماع الذي عقد بديوان مجلس الوزراء، بحث التنسيق بين البلديات والأجهزة التنفيذية في تحديد أولوية المشروعات واعتمادها بشكل نهائي، كما تم مناقشة مشروعات المرافق المتكاملة، والإجراءات المتخذة من قبل جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بالخصوص.

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بوابة افريقيا الاخبارية

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