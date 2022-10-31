أبو الغيط يعرض على باتيلي في الجزائر عناصر الموقف العربي من الملف الليبي

عرض الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، على الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، «عناصر الموقف العربي من الملف الليبي» على ما أعلن الناطق باسم الأمين العام للجامعة جمال رشدي.

واستقبل أبو الغيط، اليوم الإثنين، باتيلي بمقر إقامته في الجزائر العاصمة التي تحتض فعاليات الدورة 49 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي تنطلق غدًا الثلاثاء، وبعد غد الأربعاء، بمشاركة رؤساء وملوك وأمراء وممثلي الدول الأعضاء.

عناصر الموقف العربي من الملف الليبي

وقال رشدي، في تصريح نشره الموقع الرسمي لجامعة الدول العربية، إن أبو الغيط جدد خلال المقابلة الترحيب بباتيلي، وأكد دعم جامعة الدول العربية لمهمته و«قدم عرضاً لعناصر الموقف العربي من الملف الليبي، لا سيما ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات، وأهمية الشروع باتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة لإنجاز هذا الاستحقاق». كما جدد «المطالبة بخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية كافة من الأراضي الليبية».

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وأضاف رشدي أن باتيلي وضع بدوره الأمين العام لجامعة الدول العربية في صورة التحركات واللقاءات التي أجراها منذ وصوله إلى ليبيا يوم 14 أكتوبر الجاري، مع الفاعلين السياسيين والأمنيين والاقتصاديين الليبيين وممثلي المجتمع المدني، لفهم أفضل للأوضاع الحالية والحلول الممكنة، وإحاطته الأولى أمام اجتماع مجلس الأمن، الذي عُقد في 24 أكتوبر، وكُرس لمناقشة الحالة في ليبيا، وانتهى إلى التوافق حول تجديد ولاية البعثة الأممية في البلاد لمدة عام كامل.