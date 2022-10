ليبيا – أكد مصدر أمني أن سلاح الجو التركي سيقوم بتدريب طيارين ليبيين.

المصدر الأمني وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” أشار إلى أن سلاح الجو التركي سيقوم بدوريات جوية مشتركة فوق بحر إيجه بين تركيا واليونان، بموجب الاتفاقية العسكرية التركية الجديدة الموقعة في إسطنبول مع حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

Shares

The post بانوراما: سلاح الجو التركي سيقوم بدوريات جوية مشتركة مع ليبيا فوق بحر إيجه first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية