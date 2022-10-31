مندوب الجزائري بالجامعة: نُشّجع جميع الأطراف في ليبيا على الحوار للخروج من الأزمة

طرابلس 31 أكتوبر 2022 (وال)- جدّد مندوب الجزائر الدائم بجامعة الدول العربية عبد الحميد شبيرة، دعم بلاده لأنهاء الأزمة الليبية عبر انتخابات حرة وشفافة يُشارك فيها كل الليبيين.

وقال شبيرة – في تصريحات صحفية على هامش اجتماعات القمة العربية المنعقدة بالعاصمة الجزائر- إن بلاده تُشجع جميع أطراف الأزمة على الحوار والاتصال المباشر فيما بينهم، وأنها تدعم تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية، لتمكين الليبيين من الخروج من الأزمة التي طال أمدها وفق قوله. (وال)

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