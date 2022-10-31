سيف الإسلام يهنئ “دي سيلفا” بفوزه في الانتخابات الرئاسية البرازيلية

هنأ المترشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي، الرئيس البرازيلي لولا دي سيلفا، بفوزه في الانتخابات الرئاسية.

وكتب سيف الإسلام في رسالة للرئيس البرازيلي، “انتصاركم انتصار للعدالة التي تحققت، لقد غمرتنا مشاعر الفرح والاعتزاز عند خروجكم من السجن، وتجاوزكم للظروف الصعبة”.

وأضاف: “يسعدنا أن نعبر لسيادتكم عن أصدق التهاني والتبريكات، بفوزكم بالانتخابات الرئاسية للبرازيل، فانتصاركم انتصار للعدالة التي تحققت”.

وتابع:” عرفناك صديقًا وستظل صداقتنا باقية إلى ما يشاء الله تعالى، ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية وللشعب البرازيلي الصديق كل الخير والتقدم”.