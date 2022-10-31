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اعتبرت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، أن الأزمة الليبية من المسائل التي يكثر عليها الاختلاف في وجهات النظر.

وأضافت المنقوش في تصريحات صحفية :”نحترم توجهات وأفكار بعض الدول لكن في نهاية الأمر هذا شأن ليبي، ويجب أن يكون لليبيين الكلمة الأولى والأخيرة فيه”.

وأشارت وزيرة الخارجية إلى أن وجهة نظر حكومة الوحدة الوطنية أن الحل هو في الانتخابات وإنهاء المراجل الانتقالية.

وأكدت المنقوش أن القيادة الجزائرية لطالما كانت داعمة للتوجه الليبي والحل الليبي، موضحة أن الانتخابات تمثل الحل الأمني والسياسي الذي يحقق تطلعات الشعب الليبي.