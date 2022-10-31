نواب ليبيون يشاركون في اجتماعات لجان البرلمان الإفريقي

شارك عضوي مجلس النواب سالم قنان وعبدالقادر حسن في اجتماعات لجان البرلمان الإفريقي التي تعقد في مدينة “ميدراند” بجنوب أفريقيا.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن عضو مجلس النواب عضو البرلمان الأفريقي سالم قنان شارك في اجتماع لجنة التعاون والعلاقات الدولية وتسوية النزاعات في البرلمان الإفريقي.

وتضمن جدول أعمال اللجنة النظر في مشروع قرار اللجنة الخاصة باجتماع المائدة المستديرة المعني بالنهوض بالحكم الديمقراطي من خلال تنفيذ الميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم وتعزيز مشاركة المواطنين وكذلك اعتماد خطة عمل اللجنة لعام 2023 .م.

كما شارك عضو مجلس النواب العضو بالبرلمان الأفريقي عبدالقادر حسن في اجتماع اللجنة الدائمة للنقل والصناعة والاتصالات والطاقة والعلوم والتكنولوجيا بالبرلمان الأفريقي، حيث تضمن جدول أعمالها دراسة واعتماد خطة عمل اللجنة للعام 2023 .م ومناقشة المسائل الناشئة عن محضر الاجتماع السابق .

وانطلقت صباح اليوم الاثنين أعمال الجلسة العادية الأولى للدورة البرلمانية السادسة للبرلمان الأفريقي.