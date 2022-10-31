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أعضاء من البرلمان الليبي يشاركون في الجلسة العادية الأولى للبرلمان الأفريقي

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

شارك أعضاء مجلس النواب الأعضاء الدائمين في البرلمان الأفريقي يوسف الفاخري وسالم قنان وأسماء الخوجة وصالح قلمة وعبد القادر حسن في الجلسة العادية الأولي من الفترة التشريعية السادسة للبرلمان الافريقي تحت عنوانبناء المرونة في مجال التغذية في القارة الأفريقية تسريع رأس المال البشري والتنمية الاجتماعية والاقتصاديةالتي افتتحت أعمالها اليوم في مدينة ميدراند بجنوب أفريقيا.


وشارك الأعضاء الدائمين في البرلمان الأفريقي عقب مشاركتهم في الجلسة العامة في اجتماع المجموعة الجيوسياسية لشمال أفريقيا ، حيث تم خلال الاجتماع اعتماد خطة العمل للمجموعة لعام 2023.

وتم ايضًا خلال الاجتماع اعتماد الأسماء المرشحة للجان البرلمان الافريقي، كما تم اعتماد محضر الاجتماع السابق وكذلك شهد الاجتماع التحاق الأعضاء الجدد بالمجموعة الذين أدو اليمين القانونية كأعضاء في البرلمان الافريقي.

واختتمت المجموعة المكونة من أعضاء البرلمان الافريقي أعمالها بتحديد شهر مارس من العام المقبل موعدًا لاجتماعها القادم.

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#مجلس النواب الليبي البرلمان الافريقي جنوب أفريقيا ليبيا

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الوطن الليبية

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