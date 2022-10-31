الأزمة الليبية من بين القضايا الأساسية على أجندة القمة العربية

أخبار ليبيا 24

أكد الأمين العامة لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الإثنين، إن الأزمة الليبية تعد من بين القضايا الأساسية على أجندة القمة العربية التي ستعقد غدًا الثلاثاء في الجزائر، لأول مرة منذ ثلاث سنوات.

وقال أبو الغيط، عبر تويتر، إن “لم الشمل” هو هدف كل قمة عربية، مشيرًا إلى أن الجزائر كدولة مضيفة لديها أيضًا هذا الهدف.

وأضاف، أن “التوافق هدفٌ غالٍ يتعين العمل من أجله بكل السبل”.

تعزيز الصمود الفلسطيني قضية أساسية على أجندة القمة، وكذا الأزمات العربية في كل من #سوريا و #اليمن و #ليبيا و #السودان و #الصومال. وهناك أيضاً القضايا المتعلقة بالتصدي للتدخلات الإقليمية في الشئون الداخلية للدول العربية. (3) — الأمين العام لجامعة الدول العربية (@lassecgen) October 31, 2022

وأضاف، أن “القمة العربية هي الآلية الأهم في منظومة العمل العربي المشترك، فهي التي تضع الاستراتيجية العامة وتصوغ الرؤية الكُلية، ولهذا فإن الحرص على دورية انعقاد القمة يعد عنصراً جوهرياً في عمل الجامعة العربية”.

وأكد الأمين العام للجامعة العربية، أن “تعزيز الصمود الفلسطيني قضية أساسية على أجندة القمة، وكذا الأزمات العربية في كل من سوريا واليمن وليبيا والسودان والصومال”، مشيرًا إلى أن هناك قضايا أخرى متعلقة بالتصدي للتدخلات الإقليمية في الشئون الداخلية للدول العربية.

وقال أبو الغيط، “لا يمكن معالجة ملف التدخلات الإقليمية من دون سد الباب الذي تنفذ منه هذه التدخلات، أي الأزمات العربية التي ما زالت تمثل جراحاً مفتوحة في جسد الأمة لما يربو على العقد”.