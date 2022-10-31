المنقوش لـ«تلفزيون الجزائر»: بلادكم داعمة لنا ونحترم بعض الدول

قالت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة نجلاء المنقوش، إن الأزمة الليبية من المسائل التي يكثر عليها الاختلاف في وجهات النظر، وكل يرى الشأن الليبي من زاوية معينة، ونحترم توجهات وأفكار بعض الدول لكن في نهاية الأمر هذا شأن ليبي، ويجب أن يكون لليبيين الكلمة الأولى والأخيرة فيه.

أضافت في لقاء مع قناة الجزائر الدولية ـ AL24news، أنه لطالما كانت القيادة الجزائرية داعمة للتوجه الليبي والحل الليبي، ووجهة نظر حكومة الوحدة الوطنية أن الحل الوحيد هو الوصول لانتخابات مباشرة وإنهاء كل المراحل الانتقالية، والانتخابات تمثل الحل الأمني والسياسي الذي يحقق تطلعات الشعب الليبي، على حد تعبيرها.