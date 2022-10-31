هذا ما جاء في اجتماع وزير الحكم المحلي بعدد من عضوات المجالس البلدية.

عقد وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي اليوم الاثنين بديوان الوزارة، مع مدير مكتب تمكين المرأة بالوزارة شادية عريبي، وعدد من عضوات المجالس البلدية عن بلديات (جنزور – الزاوية الغرب – وادي البوانيس – سوق الخميس).

وقالت الوزارة في بلاغ على فيسبوك إن الاجتماع ناقش أوضاع عضوات المجالس البلدية والمشاكل والصعوبات التي تواجه المرأة الليبية، وسبُل ضمان دورها وحقوقها في المجالس البلدية، وتعزيز قدراتها ودورها في المجتمع، بالإضافة إلى مناقشة تفعيل منتدى عضوات المجالس البلدية.