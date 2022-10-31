أوردمان: استمعت لقصص نجاح رائعة للشباب الليبي خلال زيارة طرابلس

استعرض القائم بالأعمال في السفارة الأميركية لدى ليبيا ليزلي أوردمان، اليوم الإثنين، المواقع واللقاءات التي قام بها خلال زيارته الأخيرة إلى طرابلس، واصفًا القصص التي سمعها منها الشباب الليبي بـ«الرائعة».

وقال أوردمان: «كم هو رائع سماع قصص النجاح من الشباب الليبي، وتجربة الضيافة الليبية الدافئة خلال زيارتي لطرابلس.. شكرًا لكم على حرارة الترحيب»، حسبما نشرت السفارة في مقطع فيديو مصور على حسابها بموقع «فيسبوك»، اليوم.

اجتماع ملهم مع الشباب الليبي

وزار أوردمان، قوس ماركوس أوريليوس في وسط طرابلس. واجتمع مع مجموعة وصفها بـ«الملهمة» من خريجي برنامج التبادل الأميركي «الذين يمثلون مجتمعات متنوعة في جميع أنحاء ليبيا، الذين يقدمون مساهمات إيجابية للمجتمع»، وفق قوله.

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وأضاف: «ناقشنا تأمل الماضي الثقافي الغني لليبيا بإعجاب كبير، والخطوات الواجب اتخاذها نحو مستقبل سلمي… استمعنا لقصص نجاح وتحديات وتطلعات الشباب، وآمل العودة مرات عديدة».

القائم بالأعمال في السفارة الأميركية لدى ليبيا ليزلي أوردمان خلال لقائه مجموعة شباب في طرابلس. (السفارة الأميركية لدى ليبيا)

القائم بالأعمال في السفارة الأميركية لدى ليبيا ليزلي أوردمان خلال لقائه مجموعة شباب في طرابلس. (السفارة الأميركية لدى ليبيا)

القائم بالأعمال في السفارة الأميركية لدى ليبيا ليزلي أوردمان خلال زيارته طرابلس. (السفارة الأميركية لدى ليبيا)

القائم بالأعمال في السفارة الأميركية لدى ليبيا ليزلي أوردمان خلال زيارته طرابلس. (السفارة الأميركية لدى ليبيا)

القائم بالأعمال في السفارة الأميركية لدى ليبيا ليزلي أوردمان خلال زيارته طرابلس. (السفارة الأميركية لدى ليبيا)

القائم بالأعمال في السفارة الأميركية لدى ليبيا ليزلي أوردمان خلال زيارته طرابلس. (السفارة الأميركية لدى ليبيا)