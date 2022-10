المبعوث الفرنسي لـ الحداد: ندعم جهودكم من أجل النهوض بالمؤسسة العسكرية وتوحيدها

ليبيا – التقى رئيس الأركان العامة للجيش التابع للمجلس الرئاسي محمد الحداد الأحد في مكتبه في طرابلس المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الفرنسية بول سولير والسفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج والوفد المرافق لهما.

الحداد رحّب بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة الأركان بالمبعوث والوفد المرافق له وتناول الاجتماع سبل تطوير العلاقات بين البلدين.

بدوره، أكد المبعوث الفرنسي دعمهم للجهود التي يبذلها رئيس الأركان العامة من أجل النهوض بالمؤسسة العسكرية وتوحيدها، لافتًا النظر إلى أن فرنسا تعمل على تحقيق الاستقرار في ليبيا، من خلال دعمها الإجتماعات والمؤتمرات الدولية التي تشارك بها.

