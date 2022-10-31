الدولار بأقل من 5 دنانير.. أسعار صرف العملات الدولية مقابل الدينار

استقر متوسط سعر الدولار أمام الدينار الليبي في السوق الرسمية، اليوم الإثنين، عند 4.99 دينار، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

كما استقر الجنيه الإسترليني عند 5.79 دينار، فيما تراجع سعر اليورو إلى 4.96 دينار مقابل 4.97 دنانير الأحد.

وثبت سعر الريال السعودي عند 1.32 دينار، وتراجع الدرهم الإماراتي إلى 1.36 دينار مقابل 1.35 دينار، واستقر الدينار التونسي عند 1.54 دينار.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية التي ثبتت عند 0.26 دينار، وسعر اليوان الصيني الذي سجل 0.68 دينار.