باتيلي وأبو الغيط يتفقان على تعزيز التعاون بشأن ليبيا

أخبار ليبيا 24

قال، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبدالله باتيلي، اليوم الإثنين، إنه اتفق مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، على تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي لكسر الجمود السياسي الحالي.

وقال باتيلي، عبر تويتر، إنه ناقش مع أبو الغيط على هامش قمة جامعة الدول العربية في الجزائر العاصمة، الوضع في ليبيا.

وأضاف، “قررنا تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي من أجل كسر الجمود السياسي الحالي”.

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قد أكد اليوم الإثنين، إن الأزمة الليبية تعد من بين القضايا الأساسية على أجندة القمة العربية، التي ستعقد غدًا الثلاثاء في الجزائر، لأول مرة منذ ثلاث سنوات.