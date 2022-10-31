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إسماعيل: إجراء الانتخابات صعب دون الضغط على متصدري المشهد السياسي

تم النشر منذُ 44 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 

هاجم السنوسي إسماعيل، المتحدث السابق باسم مجلس الدولة الاستشاري، مجلسي النواب والدولة بعد اللقاء الذي عقده عقيلة صالح رئيس مجلس النواب وخالد المشري رئيس مجلس الدولة الاستشاري في المغرب بشأن المناصب السيادية.

قال “السنوسي إسماعيل” إن إجراء الانتخابات صعب دون الضغط على الجهات المتصدرة للمشهد السياسي الحالي، على حد تعبيره.

أضاف في تصريحات لقناة فبراير الممولة من عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة أن “الأطراف السياسية الحالية لن تجري الانتخابات بإرادتها، والحل عبر الضغط عليها” على حد تعبيره.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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