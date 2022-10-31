ليبيا الان

الأكاديمي عبد الكريم الزياني أول ليبي يتوج بجائزة التميز العلمي في بيروت

تم النشر منذُ 6 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

تلقى الأكاديمي الليبي والأستاذ بجامعة أم القيوين في الإمارات عبد الكريم الزياني دعوة رسمية من الرابطة العربية لعلوم الاتصال بيروت والجامعة  اللبنانية، لتكريمه بجائزة التميز  في البحث العلمي لسنة 2022.

ويعتبر الزياني أول  أكاديمي ليبي يحصل على هذه الجائزة  المهمة، التي تأتي ضمن سلسلة من الجوائز التي تحصل عليها في إطار بحوثه المختلفة في مجال الإعلام والاتصال.

وفي تعليقه على التكريم قال الدكتور عبدالكريم الزياني إنه شرف ساهم فيه كل من أشرف على تعليمه منذ المرحلة الابتدائية إلى مرحلة البحوث والتدريس الجامعييْن.

ويعتبر الزياني من أبرز الوجوه الإعلامية الليبية التي أشرفت على عدة مؤسسات إعلامية ليبية وعربية بالإضافة إلى تدريسه الجامعي في ليبيا وفي منطقة الخليج.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك